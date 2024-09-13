Взяточничество: в Москве арестован руководитель военного мемориала «Пантеон защитников Отечества»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения руководителю ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеславу Филиппову, который обвиняется в получении крупной взятки.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филиппова Вячеслава Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, которую приводила газета «Коммерсантъ», Филиппов получил в 2018-2019 годах в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей от руководителя компании, специализирующейся на установке памятников и мемориальных комплексов. Взятка была передана за заключение Федеральным военным мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube