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Взяточничество: в Москве арестован руководитель военного мемориала «Пантеон защитников Отечества»

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения руководителю ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеславу Филиппову, который обвиняется в получении крупной взятки.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филиппова Вячеслава Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере)», – говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, которую приводила газета «Коммерсантъ», Филиппов получил в 2018-2019 годах в виде взятки автомобиль Volkswagen стоимостью 2 млн рублей от руководителя компании, специализирующейся на установке памятников и мемориальных комплексов. Взятка была передана за заключение Федеральным военным мемориалом около десятка контрактов на установку памятников.

Москва, Светлана Антонова

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