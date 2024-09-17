Банк России готовит «мягкую посадку» для экономики

В России маловероятен негативный сценарий переохлаждения экономики в 2025 году. Как считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, скорее можно говорить о возможности «мягкой посадки» экономического роста.

Ситуация, когда в следующем году темп роста экономики остается порядка 2%, а инфляция – 3,7%, «не является переохлаждением». «Это ситуация возвращения экономики к устойчивому сбалансированному росту. Это как раз сценарий очень мягкой посадки», – сказал Заботкин (цитата по РБК) на сессии форума Сapital Markets.

По его словам, реализация этого сценария позволит Банку России смягчать денежно-кредитную политику в 2026 году. «Но это ни в коей мере не будет тем сценарием, который рассматривается в качестве риска избыточного замедления», – заверил он.

Заботкин считает неверным утверждение, что Центральный банк всегда проводит жесткую денежно-кредитную политику. «В 2020 году мы проводили мягкую политику с [ключевой] ставкой 4,25% для того, чтобы быстрее позволить экономике восстановиться в условиях крайне сложного пандемийного кризиса», – напомнил он.

В то же время зампред ЦБ подчеркнул, что это не означает, что в момент, когда экономика начнет замедляться, регулятор «побежит в сторону [ключевой ставки] 4,25%». «Этого с большой вероятностью не произойдет», – уточнил он.

Заботкин указал, что последовательная денежно-кредитная политика направлена на поддержание экономики в гармонии с ее производственными возможностями – то есть, «чтобы уровень спроса в экономике соответствовал текущим производственным возможностям». «Если спрос забежал вперед, мы стараемся нашими мерами, высокой ключевой ставкой заставить его взять паузу. Но это точно так же работает в обратную сторону. Если спрос рискует оказаться значительно ниже, чем потенциал, то, по идее, Центральный банк на это будет реагировать тем, что будет смягчать денежно-кредитную политику», – пояснил зампред ЦБ.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube