Рособрнадзор снова предостерег вузы от нарушений на экзаменах для мигрантов

Рособрнадзор объявил официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований девяти вузам.

Как говорится в сообщении ведомства, пять предостережений объявлены образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ и выдаче иностранным гражданам сертификата. Это Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Уфимский университет науки и технологии, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

В начале сентября семь российских вузов получили предостережения о недопустимости нарушений при проведении экзаменов для мигрантов. В списке были те же Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский госуниверситет, Псковскому госуниверситет и Госинститут русского языка им. А.С. Пушкина.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Следственный комитет (СК) завершил расследование резонансного уголовного дела об организации незаконной миграции и выдаче иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком, в котором замешан сотрудник Госуинститута русского языка им. А.С. Пушкина.

Москва, Светлана Антонова

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