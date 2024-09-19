СК завершил расследование дела о подложных сертификатах для мигрантов о владении русским языком

Следственный комитет (СК) завершил расследование резонансного уголовного дела об организации незаконной миграции и выдаче иностранцам подложных сертификатов о владении русским языком. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, материалы переданы для направления в суд.

В данным следствия, уголовное дело было возбуждено в отношении участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии СК, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы организованной преступной группой, в том числе сотрудником Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению, в том числе, вида на жительство на территории Московского региона.

Столичными следователями СКР проведён значительный комплекс следственных действий, допрошен ряд свидетелей, проведены обыски в жилищах и по месту работы обвиняемых, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям.

Органами МВД по поручению следователей СКР аннулированы документы, дающие право на пребывание на территории РФ, оформленные на основании сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России, выданных вопреки требованиям законодательства ввиду преступных действий обвиняемых.

Москва, Светлана Антонова

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