Дело экс-замминистра обороны Иванова: в центре Москвы арестован особняк

Суд арестовал помещения особняка в Чистом переулке в центре Москвы по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Речь идет о двух нежилых помещениях: одно – площадью почти 650 квадратных метров, второе – свыше 330. Cогласно сервисам проверки недвижимости, оба помещения относятся к особняку в Чистом переулке, одно из них оценивается почти в 73 миллиона рублей (по кадастровой стоимости).

Согласно судебным материалам, недвижимость оформлена на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля. Его и Сергея Бородина, которого следствие считает другом Иванова, обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме порядка миллиарда рублей.

Москва, Светлана Антонова

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