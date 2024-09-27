Ипотечный стандарт Банка России станет обязательным

Банк России опубликовал новый ипотечный стандарт, уточнив, что этот документ вступит в силу с 1 января 2025 года и станет обязательным к исполнению кредитными учреждениями.

Как отметили в ЦБ, стандарт, в частности, нацелен на пресечение случаев, когда банки направляют выданные по ипотечному кредиту денежные средства не на счет эскроу, а на аккредитив, где они потом находятся долгое время и не используются по целевому назначению. В то же время в составе первоначального взноса нельзя будет учитывать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения квартиры (кешбэк). Также банк не вправе будет получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к увеличению цены объекта недвижимости.

Вместе с тем в ипотечном стандарте закреплены принципы определения условий ипотечного договора, описано, что должен учитывать кредитор при установлении суммы кредита, срока, возможных комиссий и других параметров. Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки.

С 1 января 2025 года банки будут обязаны при получении от заемщика вознаграждения за установление пониженной процентной ставки честно информировать его о том, какова разница в полной стоимости кредита, чтобы при принятии решения заемщик понимал, выгодна ли для него эта услуга. Также банк должен будет возвращать неиспользованную часть такого вознаграждения в случае досрочного погашения кредита.

Москва, Светлана Антонова

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