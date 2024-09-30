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Понедельник, 30 сентября 2024, 17:37 мск

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Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке

Риски начала большой войны на Ближнем Востоке после израильских ударов по Ливану являются весьма высокими и провоцируют гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона осуждает подобные действия. Мы считаем, что они привели к существенной дестабилизации обстановки в регионе. Главное, такие малоизбирательные бомбежки жилых массивов в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв и неизбежно повлекут гуманитарную катастрофу, такую же, какую мы наблюдаем в Газе», – констатировал спикер Кремля.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают риски начала большой войны в регионе после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который погиб в результате ударов армии Израиля, Песков сказал: «Как весьма высокие».

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Ближний Восток

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