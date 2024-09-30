Военкор Поддубный награжден звездой Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в документе, звание Героя РФ присвоено Поддубному «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

Напомним, Поддубный получил ранения в Курской области. В ночь на 8 августа в его машину ударил украинский FPV-дрон. Некоторое время судьба военкора оставалась неизвестной, но выяснилось, что он выжил, хотя и был тяжело ранен. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.

Врачи оценивали его состояние как тяжелое. В середине сентября военкор был выписан из НИИ имени Склифософского, где находился на лечении.

Москва, Светлана Антонова

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