Суд в Москве снова оштрафовал Google

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ о неудалении запрещенной к распространению информации. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в августе Google также привлекался к административной ответственности по ч.2 ст.13.50 КоАП РФ, которая предусматривает санкции за неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации. Тогда суд назначил штрафа в размере 3,5 млн рублей.

В конце июля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на пять миллионов рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.

Москва, Светлана Антонова

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