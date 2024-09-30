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Понедельник, 30 сентября 2024, 19:57 мск

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Центробанк сообщил о сокращении внешнего долга России

Оценка совокупного внешнего долга РФ снижена до $301,9 млрд по состоянию на 1 июля 2024 года. Такие данные опубликованы на сайте Банка России.

Как следует из данных ЦБ, в первом полугодии 2024 года внешний долг уменьшился на $16 млрд. При этом Центральный банк и банковский сектор нарастили задолженность почти на $3 до $97,5 млрд. Другие сектора экономики сократили долги со $190,4 млрд до $172 млрд. Внешние обязательства органов госуправления почти не изменились, составляя порядка $32 млрд.

Согласно данным Банка России, 2023 году долг уменьшился на $67,2 млрд с $385,1 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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