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Вторник, 8 октября 2024, 14:53 мск

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В Курской области российские войска отбили очередные контратаки ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В Курской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ около Дарьино, Любимовки, Николаево-Дарьино, Нового Пути и Плехово.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за прошедшие сутки подразделениями группировки также отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговки. В результате боев ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

В то же время ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-ти бригад ВСУ в районах 16-ти населенных пунктов Курской области. При этом оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов противника в Сумской области.

В целом за сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 21250 военнослужащих, 136 танков, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой техники и артиллерии.

Курск, Анастасия Смирнова

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