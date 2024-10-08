Дело о рекордной в истории России взятке: суд в Подмосковье вынес приговор бывшему следователю

Балашихинский суд Московской области вынес обвинительный приговор бывшему следователю Следственного комитета (СК) РФ Марату Тамбиеву по уголовному делу о получении рекордной по размеру взятки в биткойнах на сумму, эквивалентную приблизительно 7 млрд рублей.

Суд постановил признать Тамбиева виновным по ч. 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, путем частичного сложения наказания по совокупности назначить ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей, сказано в решении суда, которое приводит ТАСС.

Согласно приговору, Тамбиеву также запрещено занимать должности в правоохранительных органах после отбытия наказания, он лишен специального звания майора юстиции. Бывшая коллега Тамбиева, экс-следователь Кристина Ляховенко, также признана виновной в получении взятки и превышении полномочий, кроме того, суд признал ее виновной в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. По совокупности суд назначил ей 9 лет колонии общего режима и лишил специального звания старшего лейтенанта юстиции.

Третий обвиняемый по делу, бывший замглавы следственного отдела по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу Москвы Дмитрий Губин, ранее скрылся от правоохранителей и объявлен в розыск.

Согласно материалам уголовного дела, бывшие следователи в составе организованной группы вымогали взятку у членов хакерской группы Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования и позволение скрыть криптовалюту, эквивалентную 14 млрд рублей. В уголовном деле фигурирует крупнейшая по размеру взятка в истории РФ. При этом сам Тамбиев заявлял суду, что отклонил все предложения о сотрудничестве и признании вины. Он также заступился за свою бывшую коллегу Ляховенко, назвав ее «ребенком» и «жертвой».

Как считает следствие, на момент совершения преступления замглавы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК РФ Дмитрий Губин совместно с занимавшими тогда должности начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Тамбиевым и следователя этого отдела Ляховенко в январе 2022 года получили от членов Infraud Organization (Марка Бергмана, его брата Константина Бергмана, Кирилла Самокутяева) взятку в криптовалюте, эквивалентную 7,3 млрд рублей. По условиям преступной сделки, после получения взятки следователи не стали арестовывать остальную криптовалюту хакеров на 14 млрд рублей и обращать ее в собственность РФ. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 1 тысячу биткойнов у Тамбиева в доход государства.

Таганский суд Москвы ранее приговорил четырех членов Infraud Organization братьев Бергман, Самокутяева и Андрея Новака к условным срокам за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на общую сумму более 1 млрд рублей. Вину хакеры признали.

Москва, Светлана Антонова

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