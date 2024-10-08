Ещё два сотрудника парка «Патриот» попались на взятках

Бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России – главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

По версии ведомства, в период с 2021 года по 2024 год Пучков и Трифоногло получили от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей. Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта.

В отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Трифоногло – в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых наложен арест.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении СК.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube