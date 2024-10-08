российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 октября 2024, 18:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Ещё два сотрудника парка «Патриот» попались на взятках

Бывшим должностным лицам Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России – главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

По версии ведомства, в период с 2021 года по 2024 год Пучков и Трифоногло получили от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей. Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта.

В отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Трифоногло – в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых наложен арест.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Главном военном следственном управлении СК.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Дело о рекордной в истории России взятке: суд в Подмосковье вынес приговор бывшему следователю / Следователи раскрыли мошенничество при рубке леса для Минобороны РФ / В Москве арестован и.о. замглавы правительства Башкирии / Задержан мэр дагестанского Избербаша / СКР возбудил дело против и.о. вице-премьера Башкирии Марзаева / В Москве арестован экс-депутат Госдумы / Бывший депутат Госдумы от «Новых людей» задержан по уголовному делу о хищении на 2 млрд рублей / Похищал продукты: под следствием оказался бывший управляющий столовыми по контрактам с Минобороны РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,