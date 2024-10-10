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Четверг, 10 октября 2024, 18:12 мск

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«Юридически это возможно»: генсек НАТО ответил на вопрос о дальнобойных ударах Киева по России

Фото: официальный сайт НАТО

Применение Киевом западного дальнобойного западного вооружения для ударов вглубь России, на чем настаивает президент Украины Владимир Зеленский, зависит о решения отдельных союзников НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте после переговоров в Лондоне с Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Прежде всего, это дело союзников, отдельных союзников, решать, как может быть использовано оружие, которое они поставляют в Украину. Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу для Украины. Но будут ли это делать отдельные союзники...» – сказал Рютте.

«Это в конечном итоге также всегда зависит от отдельных союзников. Конечно, мы это обсуждали. Я был на прошлой неделе в Киеве. Мы обсуждали это сегодня. Но в конечном итоге это зависит от отдельных союзников», – уточнил генсек НАТО.

Лондон, Анастасия Смирнова

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