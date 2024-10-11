Цена решения вопроса – 4 млн рублей: директор швейной фабрики арестован по делу о взятке за контракт с Минобороны РФ

Главным военным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова, который подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил РФ на общую сумму более 574 млн рублей.

По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Свистунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК уточнили, что ранее Демчик привлечен к уголовной ответственности, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Москва, Светлана Антонова

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