ЦБ назвал сентябрьскую инфляцию в России повышенной

В сентябре инфляционное давление в России оставалось высоким – месячный рост цен ускорился по сравнению с августом. Об этом говорится в отчете Банка России.

«В сентябре 2024 года потребительские цены выросли на 0,48% (в августе – на 0,20%). С сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) прирост цен в сентябре составил 9,8% (в августе – 7,5%, в II квартале 2024 года – 8,7%, в I квартале 2024 года – 5,9%)», – уточнили в Центробанке.

Регулятор пояснил, что по многим сводным показателям рост цен в сентябре возрос и остался на повышенном уровне. Как считает ЦБ, это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает превышать возможности наращивания физических объемов выпуска.

Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, прогнозирует Центробанк.

Примечательно, что Росстат и министерство экономического развития РФ регулярно соощают о замедении инфляции в России.

Москва, Анастасия Смирнова

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