Европа увидела «беспрецедентное вмешательство» Москвы в выборы и еврореферендум в Молдавии

Евросоюз обвинил Россию в якобы имевшем место «беспрецедентном вмешательстве» в президентские выборы и референдум о европейской интеграции в Молдавии. Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Москва якобы причастна к «покупке голосов, перевозке автобусами избирателей и колоссальной пропаганде».

При этом еврочиновник пояснил, что ЕС уже полтора года назад запустил в Молдавии миссию, единственной целью которой является информационная борьба с Россией. Именно представители этой миссии, а также дипломаты европейских посольств, по словам Стано, являются источниками информации Еврокомиссии о ходе голосования, передает ТАСС.

Накануне в Молдавии прошли выборы президента и конституционный референдум о евроинтеграции страны. По итогам обработки 98,56% протоколов действующая глава республики Майя Санду получает 42,07% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло, критикующий Санду за политику конфронтации с Москвой, – 26,27%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 3 ноября пройдет второй тур.

Согласно предварительным итогам референдума после обработки 98,6% протоколов, вступление Молдавии в ЕС поддержали 50,27% (740 725 проголосовавших), против высказались 49,73% (732 891).

В Москве назвали избирательную кампанию в Молдавии несвободной и усомнились в адекватности итогов, обратив внимание на аномалии при подведении результатов голосования.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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