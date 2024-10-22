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Вторник, 22 октября 2024, 17:22 мск

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СК завершил расследование одного из дел о махинациях с гособоронзаказом в департаменте Минобороны РФ

Следственный комитет сообщил о завершении расследования по уголовному делу в отношении начальника управления департамента министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, который обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Следствием установлено, что в 2019 году в рамках исполнения гособоронзаказа Минобороны России заключило с директором АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества. В результате преступных действий Вертелецкого государству причинен ущерб на сумму свыше 73 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время Вертелецкий знакомится с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Уголовное дело в отношении Макеева, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в суде. Червяков знакомится с материалами уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

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