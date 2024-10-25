За три года плюс 30%: Набиуллина раскрыла горькую правду об инфляции в России

За последние три года уровень потребительских цен в России вырос почти на треть. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, по итогам которого ключевая ставка была повышена до 21% годовых. По ее словам, инфляционное давление будет нарастать, в том числе, на фоне ряда решений правительства РФ.

В частности, Набиуллина обратила внимание, что в ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора на автомобили. «Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах – он составляет 4,6% – это окажет заметное влияние на инфляцию», – уточнила она.

«Кроме того, важным проинфляционным фактором является повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно большими темпами, чем 4%. Это еще один аргумент в пользу дополнительной жесткости денежно-кредитной политики», – подчеркнула глава ЦБ.

«За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения», – заявила Набиуллина.

Вместе с тем председатель Банка России отметила, что снижения уровня ключевой ставки можно ожидать только после устойчивого понижения инфляции, но, когда это произойдет, – она не может сказать.

«То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом – это действительно может быть сигналом для снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем, но вы можете посмотреть на наш прогноз средней ставки в следующем году, и этот прогноз означает, что снижение ставки в следующем году возможно», – сказала Набиуллина.

Как следует из ее заявлений, в нынешних условиях Банк России сдвинул сроки ожидаемого снижения инфляции почти на год – теперь целевой уровень в 4% предполагается уже в первой половине 2026 года.

Комментируя повышение ключевой ставки до 21%, глава Банка России уточнила, что это не самый высокий уровень, который сегодня рассматривался. «Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался. Но предметно обсуждали варианты повышения ставки до 20% и до 21%», – заявила Набиуллина.

Москва, Светлана Антонова

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