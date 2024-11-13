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В Москве экс-начальник отдела Департамента Минобороны РФ получил условный срок за коррупцию

В Москве вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Евгения Макеева. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО «Чебоксарский завод «Металлист» Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году начальник управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 млн рублей за приемку работ ненадлежащего качества.

Приговором суда Макееву, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере более 2,6 млн рублей.

Вертелецкий продолжает знакомиться с материалами уголовного дела. В отношении Червякова уголовное дело выделено в отдельное производство, после ознакомления с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Москва, Светлана Антонова

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