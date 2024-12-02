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Понедельник, 2 декабря 2024, 18:06 мск

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Президенты Ирана и России обсудили сирийское обострение

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президенты Ирана и России Масуд Пезешкиан и Владимир Путин обсудили обострение ситуации в Сирии, где террористы, судя по сообщениям источников СМИ, захватили Алеппо. Как уточнила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Тегерана.

«Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности Сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчёркнута важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции», – говорится в сообщении Кремля о переговорах президентов.

Отмечается, что обсуждены также актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учётом договорённостей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября 2024 года.

«Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях», – сообщили в Кремле.

Ранее сегодня РИА «Новости» со ссылкой на источник, приближенный к сирийским спецслужбам, распространило информацию, что террористы смогли захватить Алеппо в Сирии при поддержке украинских советников и с помощью американских передовых технологий.

Москва, Анастасия Смирнова

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