Путин заявил о переломе на линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил о стратегической инициативе российских войск и переломе на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства сказал на расширенной коллегии министерства обороны РФ.

При этом Путин назвал «святой обязанностью» армии «выбросить» противника с территории Курской области, где, по его мнению, киевский режим совершил преступную авантюру. «С точки зрения преступлений против народов России – это очевидная вещь – это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения. Здесь, конечно, святая обязанность Вооружённых Сил – выбросить противника с нашей территории. Задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения. А задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал президент.

«Очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранён», – добавил Путин, поблагодарив военных за службу.

Ранее сегодня глава государства сообщил, что российские войска с начала 2024 года освободили в ходе специальной военной операции 189 населенных пунктов. По данным Минобороны России, в текущем году вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными свыше 560 тысяч военнослужащих, с начала специальной военной операции украинские потери составили почти 1 млн человек.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube