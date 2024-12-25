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«Говоря по-русски, эти деньги сворованы…» Кремль отреагировал на перевод миллиарда долларов Украине из доходов замороженных активов РФ

В Кремле считают воровством использование США по собственному усмотрению незаконно замороженных активов России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в перспективе по этому поводу возможны судебные разбирательства.

«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам», – констатировал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, «подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования». «И мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав на нашу собственность», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил первый миллиард долларов из США из доходов от замороженных российских активов. По его словам, «это первый транш из запланированных 20 млрд долларов, которые Соединенные Штаты готовы выделить за счет использования обездвиженных российских активов в рамках инициативы G7».

Москва, Светлана Антонова

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