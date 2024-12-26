Перспектива цифрового рубля: экономист Валерий Корнеев прогнозирует скорую гибель традиционной банковской системы

Появление в 2025 году на российском финансовом рынке цифрового рубля, которая будет использоваться наравне с наличной и безналичной валютой, в перспективе приведет к закрытию традиционных банков. Такой прогноз в аналитическом докладе высказал экономист, председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

«Центробанк сможет напрямую выдавать кредиты физическим лицам, исходя из их финансового и имущественного состояния, информация о котором уже содержится в базах данных ФНС и других государственных информационных базах. На ее основе будет автоматически вычисляться кредитный лимит заемщика и по его запросу беспроцентный займ выдаваться через сайт Госуслуг или ФНС напрямую со счета физического лица в ЦБ. Банки просто будут не нужны в очень ближайшем будущем», – пояснил эксперт.

Экономист также выразил уверенность, что финансирование как государственных, так и частных проектов будет в скором будущем производится ЦБ РФ с использованием цифрового рубля напрямую предприятиям.

«Источником беспроцентных кредитов предприятиям и беспроцентных займов физическим лицам станет в будущем эмиссия цифрового рубля в установленных лимитах. Они будут подтверждаться расчетами на основе межотраслевых балансов, что будет даже более строгим соблюдением лимитов на увеличение денежной массы в экономике, чем это происходит в текущей конфигурации банковской системы», – уточнил Валерий Корнеев.

Ознакомиться с аналитическим докладом «Россия-2030. Россия-2040. Россия-2050» можно по ссылке >>>

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube