Энергокризис в Приднестровье: запасов газа осталось на 11 суток

В Приднестровье остались незначительные запасы газа, которого при существующем расходе хватит на 11 суток. Об этом сообщил министр экономического развития республики Сергей Оболоник, выступая на оперативном совещании по энергетическим проблемам.

Глава ПМР Вадим Красносельский со своей стороны проинформировал, что республика готова принять «голубое топливо» с молдавской стороны и оплатить поставки, однако позиция Кишинева не способствует разрешению энергокризиса.

«Приднестровье готово, чтобы газ был доставлен через «Молдовагаз». «Тираспольтрансгаз» написал письмо в «Молдовагаз» ещё в субботу и гарантировал оплату за газ. Теперь выполняйте обещание», – обратился Красносельский к руководству Молдавии.

По его словам, Приднестровье нашло поставщика газа, имеющего лицензию в Молдавии, но в Кишиневе «началось яростное сопротивление». «Все пытаются выжать максимум из газовой проблемы. Ищут заговоры. Нет заговора, есть холод в домах у людей. Условие по поставке через «Молдовагаз» принято. Тирасполь ждет ответа Кишинева», – констатировал президент ПМР.

В конце прошлой недели Красносельский опубликовал открытое обращение к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить обещание и пропустить газ в республику.

В настоящее время Приднестровье переживает энергетический кризис в условиях отсутствия поставок «голубого топлива». Остановлены почти все предприятия, отсутствует отопление в жилых домах. Пытаясь согреться, 24 человека отравились угарным газом. Есть погибшие.

Напомним, в конце декабря «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз». С начала 2025 года Украина также остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова закупать газ для Приднестровья, но без участия Кишинева поставки «голубого топлива» в республику не могут быть гарантированы.

Тирасполь, Светлана Антонова

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