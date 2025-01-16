Молдавская проблема: Кремль подтвердил готовность закупать газ для Приднестровья

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова закупать газ для Приднестровья, но без участия Кишинева поставки «голубого топлива» в республику не могут быть гарантированы.

«Москва готова оказывать помощь Приднестровью», – сказал представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»), комментируя информацию о том, что Россия планирует закупать газ для Приднестровья на европейском спотовом рынке.

Песков пояснил, что «логистически здесь должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдовы». «Здесь пока мы не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать», – добавил представитель Кремля.

Накануне президент Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский после визита в Москву сообщил о скором возобновлении поставок газа. По его словам, потерпеть осталось совсем немного.

«Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть… Маршрут транзита будет определен в результате дополнительных переговоров», – пояснил Красносельский, добавив, что готов встретиться с президентом Молдавии Майей Санду для обсуждения энергоснабжения.

В настоящее время из-за отсутствия поставок газа Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы. В ПМР остановлены промышленные предприятия, прекращена подача тепла в жилые дома и социальные объекты.

При этом молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что Кишинев намерен установить полный контроль над компанией «Молдовагаз», которая на 50% принадлежит российскому «Газпрому». Он подчеркнул, что речь идет о возвращении и других активов, которые, по его выражению, якобы «были захвачены, в том числе мошенническим путем».

Напомним, в конце декабря «Газпром» объявил об ограничениях поставок «голубого топлива» в Молдавию с 1 января 2025 года. Как говорилось в сообщении российской компании, причиной решения стала задолженность АО «Молдовагаз».

С начала 2025 года Украина остановила транзит российского голубого топлива через свою газотранспортную систему.

Москва, Светлана Антонова

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