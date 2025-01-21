Внешний долг России сократился на $27,5 млрд

Внешний долг России на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, снизившись за последние 12 месяцев на $27,5 млрд или на 8,7%. Об этом говорится в комментарии Банка России, в котором приводятся предварительные оценочные данные.

В материалах регулятора уточняется, что органы госуправления сократили внешнюю задолженность почти на $14 млрд до $18,8 млрд, банковский сектор фактически сохранил долг на прежнем уровне – около $94,4 млрд. Самая значительная задолженность остается у прочих секторов – $177,1 млрд, снизившись за год почти на $13 млрд.

«Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», – отметили в Центробанке.

Москва, Светлана Антонова

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