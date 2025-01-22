СК завершил расследование дело о крупном мошенничестве бывшего замминистра МЧС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра МЧС Павла Барышева. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 303 УК РФ).

По данным ведомства, Барышев в 2017-2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.

По результатам рассмотрения этих документов судом принято решение о предоставлении Барышеву трехкомнатной квартиры в Московском регионе. В результате фигурант причинил ущерб государству на сумму более 20 млн рублей.

В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России на похищенную Барышевым квартиру наложен арест.

По уголовному делу допрошены свидетели, изъяты и осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, очные ставки, проверки показаний на месте, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнил Следком.

Москва, Светлана Антонова

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