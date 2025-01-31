Задержаны ещё трое посредников передачи взятки экс-главы «Фонбета» – в их числе высокопоставленный полицейский

В Московской области задержаны еще трое посредников в передаче взятки от генерального директора букмекерской компании должностным лицам. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в их числе начальник отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции.

В ведомстве уточнили, что следствием установлен еще один эпизод их совместной коррупционной деятельности, в результате чего всем троим предъявлено обвинение в двух эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По данным следствия, директор букмекерской компании, желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности ФСБ, а также органов УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы, через цепочку посредников передал деньги в размере 60 млн рублей.

Согласно материалам расследования, 10 млн рублей получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Еще 10 млн рублей должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников принял участие в оперативном эксперименте и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны.

Следователями проведены допросы, обыски и выемки. Двое из фигурантов уже находятся под стражей, в том числе экс-глава «Фонбета» Сергей Анохин. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четверых обвиняемых будет направлено сегодня в Тверской суд г. Москвы.

Сегодня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила об аресте заместителя начальника УВД по Восточному административному округу Главного управления МВД РФ по городу Москве – начальника следственного Управления – Сергея Бивола.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube