Примаков объяснил закрытие Русского дома в Баку

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил требование МИД Азербайджана прекратить деятельность Русского дома в Баку. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что проблема состоит в отсутствии надлежащей регистрации.

«Пока можем подтвердить лишь то, что пришла нота министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в адрес нашего министерства иностранных дел. Там говорится о том, что наше представительство, российский информационно-культурный центр, он же в народе называется Русский дом, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица по местному законодательству. А это в принципе предусмотрено, в том межправительственном соглашении, которое было подписано в 1997 году, – и призыв прекратить деятельность этого самого культурного центра, поскольку он не зарегистрирован», – пояснил Примаков.

По его словам, Москва многократно обращалась к МИД и Минюсту Азербайджана помочь в регистрации, но эти призывы оставались без ответа.

«Сейчас происходит работа по линии МИДов, и я надеюсь, поскольку это единственный разумный вариант, что эти эмоции будут как-то немножко приостановлены, и адекватное, вменяемое и разумное решение со стороны азербайджанской стороны будет найдено», – отметил Примаков, объяснив происходящее «эмоциями», вызванными крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» под Актау.

Москва, Светлана Антонова

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