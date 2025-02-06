СМИ: Баку уведомил Москву о прекращении работы Россотрудничества в Азербайджане

Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества в Азербайджане. Об этом сообщает местное издание Report со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что аналогичное решение было ранее принято в отношении Агентства США по международному развитию (USAID).

«Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер», – заявил собеседник издания.

Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в четверг сообщил, что Баку направил Соединенным Штатам официальное уведомление о прекращении деятельности USAID в республике. До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявлял, что для деятельности USAID в Азербайджане с 1 июня 2024 года де-юре нет правовых оснований.

Ранее сообщалось, что по распоряжению администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID. Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взял под контроль все компьютерные системы организации. Он заявлял, что USAID должно прекратить работу и с этим согласен Трамп. 3 февраля Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио и.о. директора USAID. Как заявил Рубио, многие функции USAID сохранятся, однако они будут приведены в согласие с американской внешней политикой.

По данным Конгресса США, в прошлом году USAID, которое, по оценкам экспертов, оказывало значительное влияние на политику многих государств и создавало условия для цветных революций, распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд. Финансирование велось, в том числе, в интересах радикальных группировок по всему миру. Деньги направлялись и для киевского режима.

Баку, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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