Стал известен один из номинантов на престижную награду «Евразийской философской премии 2025»

Екатеринбургский философ Александр Перцев, возможно, получит престижную награду «Евразийской философской премии 2025» посмертно. Как стало известно РИА «Новый День», его имя включено в шорт-лист кандидатов на награду.

Источник, близкий к организаторам, сообщил, что такое решение принято в честь вклада Перцева в науку и в знак памяти.

Как известно, ученый скончался 21 января на 71-м году жизни. «Он преподавал на протяжении 40 лет. Был глубокоуважаем среди коллег. Поэтому 15 февраля на подведении итогов премии, скорее всего, услышим его фамилию», – отметил собеседник РИА «Новый День».

Как сообщалось ранее, в 2025 году Евразийская философская премия будет вручаться в таких номинациях, как «За вклад в философию», «Лучшая российская философская книга», «За работу по истории русской философии», «За исследование в области этики и традиционных ценностей», «За исследование незападных философских традиций», «Молодые таланты в философии» и других.

Стоит отметить, что 15 февраля также пройдет научная конференция «Актуальные проблемы философии», на которой с докладами выступят победители «Евразийской философской премии-2024» и специально приглашенный иностранный лектор.

Москва, Светлана Антонова

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