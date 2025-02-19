Суд приостановил права иностранных структур на аэропорт «Шереметьево»

Арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания «ТПС Авиа Холдинг Лтд», структуры «Шереметьево», участвующей во владении аэропортом и включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, передает «Прайм».

Решение было принято по заявлению Минтранса России, которое поступило в суд 27 января. Третьими лицами к делу привлечены МКООО «ТПС Авиа Холдинг Лтд» и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просил приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.

По данным «Интерфакса» МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. До редомициляции, которая произошла в конце 2022 года, компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. Доля в размере 65,22% в TPS Avia Holding была у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – было у Аркадия Ротенберга. Росимущество владело 30,46% «Шереметьево», 2,43% было у «Аэрофлота», 1,05% – у менеджмента МАШ.

В апреле прошлого года сообщалось, что ООО «Шереметьево Холдинг» получило в 2023 году в виде дивидендов почти 15,3 млрд рублей от российских организаций. При этом в разделе о связанных сторонах единственным дочерним обществом «Шереметьево Холдинг» в последние три года был указан «Международный аэропорт «Шереметьево».

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к другому аэропорту московского авиаузла – «Домодедово» и его бенефициарам, запретив вносить изменения в госреестр юрлиц, связанных с деятельностью аэропорта, и арестовав доли владельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в российских и иностранных юрлицах.

Москва, Светлана Антонова

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