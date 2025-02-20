Вашингтон отказался считать Россию страной-агрессором

Вашингтон выступил против упоминания России как «агрессора» в новом коммюнике «Большой семерки». Об этом пишет влиятельная британская газета The Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Примечательно, что ранее сегодня стало известно о решении Вашингтона впервые с начала спецоперации отказаться от антироссийского проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Украине.

Лондон, Светлана Антонова

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