российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 февраля 2025, 19:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Вашингтон отказался считать Россию страной-агрессором

Вашингтон выступил против упоминания России как «агрессора» в новом коммюнике «Большой семерки». Об этом пишет влиятельная британская газета The Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Примечательно, что ранее сегодня стало известно о решении Вашингтона впервые с начала спецоперации отказаться от антироссийского проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Украине.

Лондон, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

В Белом доме признали, что у Запада не было и нет «никакого пути» к победе над Россией / Зеленский обострил ситуацию, не сдержав обещание, которое дал США / Белый дом пригрозил Зеленскому последствиями за критику Трампа / Кремль готов к провокациям по срыву диалога Москвы и Вашингтона / Трамп назвал Зеленского диктатором, который рискует остаться без страны / Переговоры по Украине пройдут при участии Киева – Путин / США приостановили прием заявлений от мигрантов с Украины / США не выведут войска из Европы – президент Польши

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, США, Украина,