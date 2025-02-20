США впервые с начала специальной военной операции на Украине не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

В проекте под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине», который к 24 февраля подготовили Великобритания, Франция, Германия, Канада, страны Прибалтики и ряд других европейских стран, от Москвы требуют «немедленно, полностью, и безоговорочно» вывести войска с Украины. При этом Соединенных Штатов в списке авторов документа нет.

С февраля 2022 года Генассамблея ООН проводит заседания 11-й Чрезвычайной специальной сессии, посвященной ситуации на Украине. В ходе заседаний уже принято шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы. Во всех документах, принятых при администрации Джо Байдена, США были в числе соавторов вместе с Великобританией, Францией, Германией, Канадой и другими западными странами.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Он назвал его «диктатором без выборов», который рискует остаться без страны. Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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