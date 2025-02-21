российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 февраля 2025, 18:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Встреча Путина и Трампа готовится на условиях конфиденциальности – Лавров

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Подготовка встречи и переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовится в условиях конфиденциальности. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал работу над будущим саммитом и возможный срок его проведения.

«Когда состоится – вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем… ну, конфиденциальность – это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля», – пояснил Лавров, выступая на брифинге по итогам министерской встречи «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / США

Пентагон прекратит нанимать сотрудников и проведет массовые увольнения / Конгресс США рассмотрит законопроект о выходе страны из состава ООН / Госсекретарь США раскрыл, от чего зависит встреча Трампа и Путина, и обвинил Зеленского во лжи / Конгресс США отказал Зеленскому в дополнительной помощи Украине / Пора на Марс: Маск анонсировал конец эпохи МКС / Зеленский после встречи со спецпосланником Трампа заявил о готовности Киева к соглашению с США / Вашингтон отказался считать Россию страной-агрессором / В Белом доме признали, что у Запада не было и нет «никакого пути» к победе над Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, США,