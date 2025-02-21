Встреча Путина и Трампа готовится на условиях конфиденциальности – Лавров

Подготовка встречи и переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа готовится в условиях конфиденциальности. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал работу над будущим саммитом и возможный срок его проведения.

«Когда состоится – вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем… ну, конфиденциальность – это неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Так что, уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля», – пояснил Лавров, выступая на брифинге по итогам министерской встречи «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге.

Йоханнесбург, Светлана Антонова

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