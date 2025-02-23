В Кремле считают объяснимой резкую риторику Трампа в адрес Зеленского

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, который сам неоднократно допускал резкие высказывания в адрес лидеров других стран, вполне объяснима. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов. И, конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента и его соратники тоже не будут терпеть такого отношения к своему боссу. Поэтому такая реакция вполне объяснима», – пояснил представитель Кремля в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что в данной ситуации необходимо анализировать эту ситуацию с точки зрения перспектив мирного урегулирования украинского конфликта.

Стоит отметить, что влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на окружение Трампа обратило внимание, что американский лидер обижен на Зеленского уже давно. Их первый продолжительный разговор осенью 2019 года привел к попытке импичмента президента США, когда этот пост занимал как раз Трамп.

Тогда американского лидера обвинили в злоупотреблении властью из-за данных о том, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против его оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена. Позже республиканца оправдали, однако, вероятно, скандал привел к проигрышу на выборах.

По данным издания, давняя обида Трампа обострилась после срыва Зеленским подписания соглашения по украинским ресурсам в обмен на американскую помощь.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube