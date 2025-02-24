Мария Захарова: взрыв у российского консульства в Марселе имеет все признаки теракта

Взрыв, который произошел 24 февраля на территории российского консульства в Марселе, имеет все признаки теракта. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова также потребовала от Франции аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию инцидента.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, около 8 утра в российское консульство в Марселе были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Как сообщили BFMTV в полиции, обе бутылки попали в сад, не причинив ущерба. Пострадавших также нет.

Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе Марселя. Там сосредоточено множество консульств, в том числе Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.

На месте происшествия находятся около тридцати пожарных и полицейских.

Москва, Елена Васильева

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