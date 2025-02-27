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Четверг, 27 февраля 2025, 14:39 мск

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Решения не будут легкими: Кремль прокомментировал не обнадёживающие заявления Трампа по Украине

Урегулирование украинского кризиса возможно при сохранении политической воли Вашингтона к диалогу по этой проблеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении вернуть Киеву утраченные территории.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России, подчеркнул представитель Кремля, обратив внимание, что новые территории записаны в Конституции РФ. «Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

«То, что мы наблюдаем, это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», – отметил также Песков.

«Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые, слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня, но при сохранении такой политической воли двух стран, готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», – пояснил представитель Кремля.

Накануне Трамп заявил, что ожидает от Москвы уступок, в том числе территориальных. «Да, он сделает. Ему придется», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос, пойдет ли российский президент Владимир Путин на уступки.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / США

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