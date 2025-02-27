В Кремле назвали самозванцем «верховного представителя» Шмидта и выступили в защиту президента Республики Сербской

Уголовное преследование президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика со стороны Боснии и Герцеговины (БиГ) носит политический характер, что может негативно отразится на ситуации на Балканах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер. И направлено не только лично против Додика, но и, собственно, против всех патриотических сербских сил», – подчеркнул представитель Кремля, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как считает Песков, вряд ли можно воспринимать как легитимные действия руководство «псевдозаконом, который протащил так называемый высокий представитель в Боснии Кристиан Шмидт. «Давайте не забывать, что Совбез ООН его так и не утвердил, соответственно, это никто иной как самозванец», – констатировал он.

Спикер Кремля также отметил, что Москва осуждает такие действия Сараево. «Такие действия могут иметь пагубные последствия, и всё-таки призываем всех, в первую очередь тех, кто стоит за принятием таких пагубных решений, руководствоваться духом, идеями, положениями Дейтона (Дейтонских соглашений 1995 года) – только это способно стабилизировать ситуацию и сделать ее справедливой, предсказуемой, равной для всех», – уточнил Песков.

Суд Боснии и Герцеговины в Сараево накануне признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

В ответ Додик заявил, что парламент Республики Сербской примет законы о запрете работы на своей территории судов, прокуратуры, правоохранительных структур и спецслужб Боснии и Герцеговины, а полиция задержит и выдворит Шмидта в случае его въезда в республику.

В июле 2021 года Совет безопасности ООН не принял проект резолюции, утверждающий Шмидта в должности нового высокого представителя в БиГ.

Москва, Светлана Антонова

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