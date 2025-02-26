Балканы снова пытаются «поджечь»: президент Республики Сербской приговорен к году тюрьмы по сфабрикованному обвинению

Суд в Боснии и Герцеговине (БиГ) приговорил президента Республики Сербской Милорада Додика к году тюремного заключения и шести годам запрета на занятие политической деятельностью за игнорирование решений высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, легитимность которого не признает сербское руководство.

Сам Додик заявил, что не признает решение боснийского суда. «Меня приговорили к их <...> тюрьме, сроком на год. Они говорят, что я виновен, и теперь здесь люди объяснят, почему я не виновен. Так что повода для беспокойства нет, я научился справляться с более сложными вещами, так что перенесем и это. Мне важно, что вы здесь и поддерживаете меня», – цитирует заявление Додика ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Республики Сербской.

Комментируя решение суда БиГ, вице-премьер Сербии Александр Вулин, находящийся с визитом в Москве, заявил, что «Босния и Герцеговина еще никогда не была так близка к своему концу».

«Это не приговор [президенту РС] Додику, это месть Милораду Додику и угроза каждому сербу и самой Республике Сербской. Это выстрел по миру и попытка Запада разрушить порядок, установленный Дейтонским соглашением. Это попытка свергнуть Милорада Додика, и, одновременно, доказательство того, что Запад хочет свергнуть Александра Вучича, как бы на Западе ни клялись, что это не так», – заявил сербский вице-премьер, слова которого приводит «Балканист.ру».

Стоит отметить, что накануне судебного решения МИД Росси выступил с заявлением, с котором назвал дело против Додика сфабрикованным, а его последствия – неизбежно пагубными для ситуации в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом.

«Выдвинутые против законно избранного Президента Республики Сербской, а, по сути, против всего сербского народа обвинения основаны на положениях самочинно навязанного суверенной Боснии и Герцеговине псевдозакона со стороны самозваного «высокого представителя» К.Шмидта и явно находятся вне правового поля. Длившийся полтора года «судебный процесс» с самого начала являлся не более чем пародией на правосудие и неприкрытым издевательством над основами правового государства», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Преследование М.Додика носит сугубо политический характер, инспирировано Западом, который руками своих марионеток в органах юстиции БиГ рассчитывает устранить с политической сцены патриотические силы Республики Сербской, сопротивляющиеся евроатлантическому неоколониализму», – констатировал МИД России.

Сараево, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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