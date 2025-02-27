Помощник президента РФ Владимир Мединский избран главой Союза писателей России на внеочередном съезде организации. Его кандидатура была единственной.
Перед началом голосования на съезде была принята новая редакция Устава организации, в соответствии с которым руководящая должность теперь официально называется – председатель – первый секретарь Союза писателей России.
Возможные изменения в писательском сообществе и политики в этой сфере ранее в авторской колонке для РИА «Новый День» оценила эксперт по государственной культурной политике Лариса Михайлова.
Москва, Светлана Антонова
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