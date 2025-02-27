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Четверг, 27 февраля 2025, 16:23 мск

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Мединский избран главой Союза писателей России

Помощник президента РФ Владимир Мединский избран главой Союза писателей России на внеочередном съезде организации. Его кандидатура была единственной.

Перед началом голосования на съезде была принята новая редакция Устава организации, в соответствии с которым руководящая должность теперь официально называется – председатель – первый секретарь Союза писателей России.

Возможные изменения в писательском сообществе и политики в этой сфере ранее в авторской колонке для РИА «Новый День» оценила эксперт по государственной культурной политике Лариса Михайлова.

Москва, Светлана Антонова

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