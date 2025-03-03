5 марта в России пройдут учения с сиренами

5 марта МЧС России проведет учения с использованием сирен оповещения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"– сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, что в России дважды в год проверяется работоспособность систем оповещения на объектах промышленности, образования и экстренных служб.

Тревожный сигнал должен находиться в работоспособном состоянии при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Москва, Елена Васильева

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