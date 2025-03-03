Москва запретила главе МИД Японии въезд в Россию

В ответ на недружественную санкционную политику Токио Москва запретила въезд в Россию девяти гражданам Японии, в том числе главе МИД Такэси Ивая. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», – пояснил МИД России.
Москва, Светлана Антонова
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