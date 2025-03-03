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Понедельник, 3 марта 2025, 19:45 мск

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Москва запретила главе МИД Японии въезд в Россию

В ответ на недружественную санкционную политику Токио Москва запретила въезд в Россию девяти гражданам Японии, в том числе главе МИД Такэси Ивая. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», – пояснил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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