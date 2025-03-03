Москва запретила главе МИД Японии въезд в Россию

В ответ на недружественную санкционную политику Токио Москва запретила въезд в Россию девяти гражданам Японии, в том числе главе МИД Такэси Ивая. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию», – пояснил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube