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Среда, 5 марта 2025, 16:54 мск

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Конкретные переговоры по Украине ещё не начинались – Захарова

Переговоры об урегулировании украинского кризиса ещё не начались. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, одной из главных причин остается законодательный запрет главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне», – сказала Захарова (цитата по РИА «Новости») на «Форуме в большом городе».

Официальный представитель МИД России также отметила, что по итогам встреч РФ и США наметились «определенные развязки», но многие вопросы ещё не сняты.

«Уже есть какие-то развязки, при этом сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», – цитирует ее слова ТАСС.

Москва, Светлана Антонова

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