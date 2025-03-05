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Среда, 5 марта 2025, 18:38 мск

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Москвичей предупредили об ураганном ветре

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с опасным усилением ветра. Как сообщила пресс-служба столичного глава МЧС, сегодня и завтра, 6 августа, ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, сильный ветер прогнозируется также 7 марта. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

«Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – отметили в ведомствах.

Москва, Светлана Антонова

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