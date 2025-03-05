В МВД России сохраняется острый дефицит кадров: не хватает более 172 тысяч сотрудников

В министерстве внутренних дел России по-прежнему остро стоит вопрос комплектования служб и подразделений. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием главы государства Владимира Путина.

«Общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тысячи и превысило 172 тысячи должностей. Из них 145 тысяч – аттестованные. Так, в Приморском крае и в Ивановской области нет почти трети личного состава – 27%. В 39-ти из 96-ти терорганов не хватает более 20% сотрудников. На городском уровне такая же картина: например, в УМВД по Екатеринбургу некомплект – 30%», – отчитался министр.

По словам Колокольцева, показательно, что 40% уходят со службы, не получив права на пенсию. «В Магаданской области вакантна фактически каждая вторая должность следователя. В Смоленской – не укомплектовано 40% подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В разрезе терорганов районного звена ситуация еще сложнее. Во многих российских райотделах, причём включая столичные, – более половины численности вакансий. Деятельность ведущих служб полиции существенно затруднена», – уточнил Колокольцев.

«В среднем по России за последние 5 лет количество выставляемых ежесуточно нарядов сократилось на четверть. Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за 6 лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10-ти лет и более. А специфика данного направления подразумевает доскональное знание вверенной территории и ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением требуются годы», – доложил глава МВД.

«Очевидно, что в таких условиях поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров», – констатировал Колокольцев.

Москва, Светлана Антонова

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