МИД России выразил недоумение позицией Молдавии

Сегодня в министерство иностранных дел России был приглашён чрезвычайный и полномочный посол Молдавии Лилиан Дарий, которому выражено недоумение по поводу непринятия президентом республики верительных грамот главы российской дипмиссии Олега Озерова.

«Президент Молдавии до сих пор не приняла верительные грамоты в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Послу Молдавии был передан текст Венской конвенции и вручена вербальная нота с требованием разъяснения причин нарушения молдавской стороной её положений в части единообразия практики, применяемой в отношении глав дипломатических представительств, и очередности вручения ими верительных грамот», – уточняется в сообщении МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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