Праздничные выходные в Москве ожидаются без осадков

Предстоящие выходные в московском регионе ожидаются преимущественно без осадков. При этом в Гидрометцентре России подтвердили, что воздух может прогреться до рекордных значений.

Дождь возможен в пятницу, 7 марта. При этом ночью и днем ожидается плюсовая температура – в темное время суток до +7°, в светлое – до +10°.

В субботу, 8 марта, прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ночью в Москве -2...0°, по области -5...0°. Днем в столице до +9°, в Подмосковье – до +10°.

В воскресенье, 9 марта, облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью в Москве 1...3°, по области -1...4°. Днем в столице до +11°, в Подмосковье – до +12°.

В начале новой рабочей недели ожидается похожая погода. По оценке синоптиков, осадки могут возобновиться во вторник, 11 марта.

Москва, Светлана Антонова

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