Против блогера Митрошиной возбуждено уголовное дело об отмывании 127 млн рублей

В Краснодарском крае задержана блогер Александра Митрошина, которая обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу.

«В рамках расследования уголовного дела следователи столичного СК изучают сведения о финансовых операциях. Также подозреваемая будет проверена на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики», – уточнили в ведомстве.

По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов). Для видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть через покупку недвижимости в Москве.

Как уточняет РБК, Митрошина была одной из первых российских блогеров-миллионников, кто оказался фигурантом уголовного дела о неуплате налогов – в 2023 году ей вменялась неуплата более 120 млн рублей. Примерно в то же время аналогичные обвинения выдвинули против Валерии Чекалиной (Лерчек), Елены Блиновской и др. В мае 2023-го Митрошина сообщила, что погасила долг перед налоговой в размере 127 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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